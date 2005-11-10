Crisi Manchester United: 2 vittorie in 10 partite stagionali, l'ultima più di un mese fa

Il Manchester United non riesce più a vincere. Dopo il pareggio contro il Leeds, i Red Devils allungano a sei il numero di partite consecutive senza successi tra tutte le competizioni, confermando un momento di grande difficoltà per la squadra.

L'ultimo trionfo in Premier League risale ormai al 30 agosto (contro l'Ipswich), mentre l'ultima vittoria complessiva è datata 10 settembre, quando lo United riuscì a superare il Sabah in Champions League. In dieci partite sono arrivati soltanto due successi, a fronte di quattro sconfitte e quattro pareggi; il pari contro il Leeds rappresenta l'ennesimo passo falso di un periodo negativo che sta allontanando la squadra dagli obiettivi stagionali. I Red Devils faticano a trovare continuità e rischiano ora di avvicinarsi pericolosamente alla zona calda della classifica.

Un dato che fotografa le difficoltà del momento e aumenta la pressione sull'ambiente di Old Trafford. Il Manchester United, chiamato a invertire rapidamente la rotta, deve ritrovare una vittoria per evitare che una crisi di risultati si trasformi in una vera emergenza di classifica.