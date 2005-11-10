A Roberto Mancini sono bastate sei partite per superare lo scetticismo iniziale. Un inciampo all'esordio, una brutta figura alla fine, ma nel mezzo tante cose buone per un'Italia che ha portato a casa dieci punti contro Francia e Turchia anche se così giovane non lo era mai stata. Si è rivista una precisa identità tattica e soprattutto si sono intravisti i giocatori a cui dovremo affidarci nei prossimi anni. Quelli che, si spera, nel 2030 saranno in campo per il ritorno in un Mondiale degli azzurri.

"Il bilancio di queste prime settimane di Mancini CT è stato più che sufficiente. Buono, più che buono", ha dichiarato ieri l'attuale commissario della FIGC Giovanni Malagò direttamente da Coverciano. Operato pienamente promosso da parte di chi in estate l'aveva scelto contro il parere di tutto e tutti, ma anche da parte di chi il prossimo 14 dicembre potrebbe sottrargli la poltrona di numero uno del calcio italiano. "Se vincesse, confermerebbe Mancini? Ma no, adesso parlare di questa roba qui non sta a me, ma assolutamente sì, comunque, in ogni caso, certamente sì", ha dichiarato ieri sera il candidato alla presidenza FIGC Adriano Galliani.

I dubbi di Fernando Orsi

Nessun dubbio allora sul fatto che Roberto Mancini sarà ancora il commissario tecnico della Nazionale, a meno che in caso di vittoria di Galliani non sarà lui stesso a cambiare le carte in tavola. Fantascienza? Non per Fernando Orsi, suo vice sia alla Lazio che all'Inter: "Resta a prescindere dal nuovo presidente federale? Non lo so, Roberto poi ci pensa a queste cose . ha detto tre giorni fa a 'Radio Sportiva' -. Io non sono convinto, non lo so se Mancini resta in caso di addio di Malagò. So che insieme hanno funzionato molto bene. Ovviamente è una mia opinione, Roberto deve della gratitudine a Malagò che l'ha riportato dopo tutto quello che era successo. Lui lo sta ripagando, ma è giusto che abbia anche una certa riconoscenza. Poi magari rimane a prescindere, ma sicuramente la coppia Malagò-Mancini sta funzionando molto bene".

Il precedente del 2023

Un'ipotesi ad oggi evidentemente prematura, ma non parliamo di fantascienza. Del resto Mancini è il CT che nell'estate 2023 non ci pensò due volte a dire sì all'Arabia Saudita anche perché i rapporti con Gabriele Gravina erano giunti ai minimi termini. Certo, quello era un altro momento storico. Era la fine di un ciclo e nell'ultimo biennio il Mancio ha fatto di tutto per tornare: difficile pensare che oggi possa rinunciare al ruolo di commissario tecnico, ma nulla è impossibile. Parola di chi lo conosce molto bene.