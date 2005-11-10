"Sicuramente il mister qualcosa ha visto. È un paragone importante e sono contento, perché significa che crede nel mio potenziale". Parla così Alessandro Marcandalli nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, in merito al paragone pesante del suo allenatore Daniele De Rossi con Antonio Rudiger. Il difensore del Genoa, cresciuto nelle giovanili e in Primavera con qualche esperienza in prestito nel calcio italiano, fino a consolidarsi in prima squadra (50 presenze finora), sta affrontando la sua terza stagione in rossoblù. "Sì, ho fatto tanta gavetta. Sono partito dalla Serie C e so che devo continuare a migliorare", ha spiegato.

"Spero che non si accorgano di quanto è forte", la battuta lanciata da DDR, con un velo di verità in merito al futuro del centrale classe 2002. "È un messaggio che ha un valore e un significato", ha risposto Marcandalli. "Adesso devo essere bravo io a tirarlo fuori, partita dopo partita, continuando a lavorare bene soprattutto durante la settimana".

Genoa-Milan dell'8 novembre scorso (1-2) ha sollevato diverse discussioni, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot si è lasciato andare a un duro commento su Instagram dopo il fallo di Marcandalli che - a suo modo di vedere - sarebbe valso il cartellino rosso. Mentre il difensore del Genoa ha replicato: "Non l’ho letto, ma me lo hanno raccontato. Non pubblico io, figuriamoci se guardo i commenti dei colleghi".