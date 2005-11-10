"Mi chiamo Gustavo Miguel Pereira Sousa Varela, spero di non diventare il nuovo Krzysztof Piatek". Una battuta che racconta bene il momento vissuto dall'attaccante del Monza, protagonista di un'esplosione improvvisa che inevitabilmente richiama alla mente quella del bomber polacco nella prima parte della stagione 2018/19 con il Genoa. Anche Piatek sembrava destinato a una carriera da protagonista dopo aver incantato in Serie A, prima del trasferimento al Milan e di un progressivo calo che lo fece uscire dai radar. Un destino che Varela, ovviamente, spera di evitare. E lo sperano anche Napoli e Juventus, due delle grandi interessate al centravanti portoghese.

Dal Portogallo alla Grecia, fino all'esplosione in Brianza

La storia di Varela parte dallo Sporting, dove muove i primi passi prima di trasferirsi a soli 11 anni in Grecia per entrare nel settore giovanile del PAOK. Sei anni di formazione lontano da casa, poi il ritorno in Portogallo nel 2022 al Benfica, prima del salto nel calcio dei grandi con il Gil Vicente nel 2025. La prima stagione tra i professionisti è già un biglietto da visita importante: 33 presenze, 7 gol e 3 assist. Numeri sufficienti per convincere il Monza a investire meno di 3 milioni di euro per portarlo in Italia. Un'intuizione che oggi appare come una delle operazioni più redditizie della storia recente del club brianzolo: il suo valore di mercato è già almeno quintuplicato.

Dieci partite da urlo: Varela ha conquistato la Serie A

L'impatto con il massimo campionato italiano è stato devastante. Gol all'esordio contro l'Inter, rete anche contro l'Udinese, poi un piccolo problema fisico che gli ha fatto saltare la trasferta di Parma. Dopo il passaggio a vuoto di Lecce, il portoghese è tornato a colpire con una doppietta contro il Sassuolo, prima di restare a secco contro la Lazio. Da lì è iniziata una striscia impressionante: doppietta al Cagliari, gol contro Torino, Napoli e Bologna. Il bilancio è sotto gli occhi di tutti: 10 partite, 9 gol e 1 assist, capocannoniere del campionato davanti a Malen e Raimondo. A questi numeri si aggiunge anche la doppietta in Coppa Italia contro l'Avellino ad agosto, nella prima gara ufficiale della stagione del Monza.

È ancora presto per stabilire dove potrà arrivare, ma una cosa è certa: l'affare lo ha già fatto il Monza. E se Varela continuerà così da qui a gennaio, presto saranno in molti a bussare alla porta del club brianzolo.