Albania, Asllani: "Maran ci ha completati tutti, ogni allenatore vuole il suo tempo"

Giornata importante per l'Albania che, vincendo per 0-2 in trasferta contro la Bielorussia, ha chiuso il suo girone di Nations League al primo posto e ottenuto la promozione in Lega B.

A fine partita il centrocampista Kristjan Asllani, come riportato da Newsport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "A dire il vero, questo era il nostro obiettivo. Siamo felici, era il nostro sogno. Vediamo cosa ci riserva il futuro. L'allenatore era contento, ci ha completati tutti. È normale che ogni allenatore voglia il suo tempo. Anche in campo andiamo d'accordo.

Sappiamo cosa si prova quando arriva la Nazionale. Mi dispiace per chi non ha giocato. Tutti abbiamo un obiettivo. Rigore? Mi dispiace, ma va bene così. Il gol aiuta a livello mentale, perché ci servivano solo i tre punti e siamo molto contenti".