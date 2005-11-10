Percorso quasi perfetto e promozione in Nations League: così Maran si è preso l'Albania

Con il successo ottenuto oggi per 0-2 in trasferta sul campo della Bielorussia, l'Albania ha certificato la sua promozione nella Lega B di Nations League. Un traguardo che ha tanti protagonisti in campo e soprattutto uno in panchina, ovvero Rolando Maran.

Possibile riscatto dopo tante annate negative

Dopo la conclusione dell'era Sylvinho, la Federazione albanese ha deciso di fare una scelta un po' controcorrente: puntare su un tecnico che non aveva esperienze precedenti alla guida delle Nazionali. La scelta è ricaduta su Rolando Maran, che ha visto in questa chiamata un'opportunità interessante e un'occasione di riscatto. Il tecnico infatti veniva da esperienze negative con Cagliari, Genoa, Pisa e Brescia: un tunnel che non sembrava avere fine, se non sterzando e prendendo una via del tutto inaspettata.

Inizio in salita, poi cammino da applausi

Le prime due uscite dell'Albania con Maran ct sono state altrettante amichevoli, giocate a giugno con Israele e Lussemburgo e chiuse entrambe con la sconfitta. Sfide in qualche modo di rodaggio, in vista degli impegni ufficiali a partire da settembre. Inserito nel girone di Lega C di Nations League, Maran ha esordito in gare ufficiali battendo 2-0 la Bielorussia: la prima di 5 vittorie su 6 gare disputate nel girone. Un filotto in cui l'Albania ha mostrato grande solidità difensiva (3 gol subiti in 6 gare, cinismo in avanti e duttilità tattica passando senza problemi dal 4-4-2 al 3-4-3 al 3-4-2-1). Un primo mattone importante per Maran, che archivia così gli ultimi esoneri e spera di portare la Nazionale in futuro a traguardi ben più importanti.