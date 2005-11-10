Kristjan Asllani salva Maran e l’Albania: San Marino a un minuto dall’impresa a Tirana

Una beffa clamorosa e crudele. La Nazionale di San Marino ha accarezzato il sogno di una notte storica a Tirana ma si è dovuta arrendere a sessanta secondi dal triplice fischio finale. L’Albania di Maran si è imposta per 2-1 al termine di una partita destinata a restare a lungo nella memoria dei tifosi della Nazionale del Titano, non fosse altro per le 144 posizioni di differenza nel ranking FIFA (67esima l’Albania, 211esima San Marino) e un risultato solo sfiorato.

All'ultimo respiro

A salvare i padroni di casa ci ha pensato Kristjan Asllani. Il centrocampista classe 2002, di proprietà dell’Inter e trasferitosi in estate all’Al-Jazira con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, ha in primis sbloccato il punteggio all’11’, ma l’Albania non è riuscita a chiudere l’incontro. Così la formazione di Cevoli, rimanendo in partita, al 66’ ha trovato l’incredibile punto dell’1-1: sugli sviluppi di un cross pennellato da Capicchioni, la difesa di casa si è fatta cogliere totalmente impreparata, lasciando al centrocampista Lorenzo Lazzari (Tropical Coriano, Serie D italiana) la possibilità di avventarsi sul pallone e superare di prima intenzione Dajsinani. Poi, arrivati a un minuto dalla leggenda e quando la festa sembrava pronta a iniziare, al 93’ è arrivato il clamoroso epilogo, con il calcio di rigore assegnato all’Albania e trasformato ancora una volta da Asslani per il definitivo 2-1

L'Albania di Rolando Maran può così ringraziare il suo centrocampista ed è ora in vetta solitaria nel proprio gruppo della Lega C di Nations League con 9 punti, inseguita a quota 7 da Bielorussia e Finlandia. Per San Marino resta l'amaro in bocca per la beffa maturata all'ultimo respiro e per la 216esima sconfitta maturata dal 1990: la Nazionale del Titano resta così a quota 0 punti, con 1 gol segnato e 16 subiti