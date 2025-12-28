Il Marsiglia fa infuriare il CT del Gabon per Aubameyang: "Basta disprezzo per la Coppa d'Africa"

Nonostante il Marsiglia ritenesse il proprio attaccante Pierre Emerick Aubameyang infortunato, il CT della nazionale gabonese Thierry Mouyouma lo ha comunque voluto schierare titolare nelle partite di Coppa d'Africa contro Camerun e Mozambico, dove ha pure segnato pur perdendo per 2-3. Una scelta che ha fatto scattare la preoccupazione del club francese, alla quale l’allenatore ha risposto con assoluta fermezza nella conferenza stampa odierna a seguito del ko contro la selezione mozambicana.

“Sono indignato per l'atteggiamento del Marsiglia” ha tuonato Mouyouma. “Pagano il giocatore e, quando lo utilizzano, fanno quello che vogliono. [...] In seguito al miglioramento delle condizioni fisiche e fisiologiche del giocatore, lo staff tecnico del Gabon ha deciso di dargli una possibilità perché la nazione sta attualmente attraversando delle difficoltà".

Il ct ha poi voluto lanciare anche un messaggio al calcio europeo: “La Coppa d'Africa è la terza competizione più importante al mondo. [...] Questo disprezzo per la Coppa d'Africa deve finire. Non accettiamo ordini da nessuno per utilizzare giocatori nati nel paese. Questo vale per il Marsiglia e per tutti i club che potrebbero pensarla allo stesso modo".