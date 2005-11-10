Mastantuono, prima rete con l'Argentina: "La gente è molto esigente con me"

Franco Mastantuono si è regalato una serata speciale con la maglia dell'Argentina. Nel netto 7-0 rifilato al Burkina Faso, il fantasista della Fiorentina ha trovato la sua prima rete con la Nazionale maggiore, tornando protagonista con la Selección dopo la delusione per l'esclusione dai Mondiali.

Al termine della partita, Mastantuono ha parlato ai microfoni di Tyc Sports direttamente dal prato del Monumental, raccontando le emozioni provate negli ultimi mesi: "Sono molto felice di indossare di nuovo la maglia dell'Argentina. È molto speciale per me. Come sapete, sono stato escluso dai Mondiali ed è stato triste perché si sogna sempre di esserci. Ovviamente ero triste e ho pensato a quanto avrei dovuto continuare a lavorare per poter indossare di nuovo la maglia della nazionale. Sono riuscito a segnare un gol e sono molto felice".

"Gli argentini sono molto esigenti con me"

Il giocatore ha poi affrontato il tema delle aspettative che lo accompagnano fin dagli esordi con il River Plate, arrivati quando aveva appena 16 anni. Una pressione che Mastantuono riconosce, ma che prova a gestire senza lasciarsi condizionare. "La gente è - onestamente - molto esigente nei miei confronti e lo capisco, so cosa ci si aspetta da me. Dato che sono entrato in questo campo per la prima volta a 16 anni, ovviamente si sono generate molte aspettative. Ciò mi rende felice e cerco sempre di affrontare la situazione con positività, ma gioco per me stesso e per la mia squadra, non per quello che la gente potrebbe pensare di me".

Infine, il fantasista ha sottolineato quanto sia importante per lui vivere l'esperienza in Nazionale accanto a giocatori più esperti: "Gli argentini sono molto esigenti, sappiamo che sono successe molte cose, spesso sono molto duri con me, ma cerco di godermela, amo essere in Nazionale con così tante persone esperte, che mi aiutano a giocare a calcio".