Il 2026 dell'Argentina è stato un viaggio lungo ed emozionante. La squadra di Lionel Scaloni ha chiuso l'anno con un bilancio straordinario: 17 partite disputate, 15 vittorie e appena due sconfitte, confermandosi una delle nazionali più solide del panorama internazionale.

Un percorso iniziato con una serie di successi nelle amichevoli e proseguito con un Mondiale vissuto da protagonista ma terminato nel modo più crudele. L'Albiceleste ha comunque mostrato continuità, profondità della rosa e una capacità ormai consolidata di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Dalla conferma dei campioni alla nuova generazione

Il cammino argentino nel 2026 è stato caratterizzato da risultati netti e prestazioni convincenti. Dopo le vittorie contro Mauritania (2-1), Zambia (5-0), Honduras (2-0) e Islanda (3-0), la squadra di Scaloni ha affrontato il Mondiale imponendosi contro Algeria (3-0), Austria (2-0), Giordania (3-1), Capo Verde (3-2), Egitto (3-2), Svizzera (3-1) e Inghilterra (2-1). L'unico rimpianto è ovviamente rappresentato dalla finale contro la Spagna, vittoriosa per 1-0.

Un finale emozionante

Nella seconda parte c'è stato spazio per diversi esperimenti e per il lungo e commovente addio a Lionel Messi: dopo i successi contro Bolivia (4-0), Burkina Faso (7-0) e Benin (3-0), è arrivata la sconfitta contro l'Uruguay (1-2) nella prima partita senza lo storico capitano, seguita della risposta più importante: il netto 7-0 rifilato alla Costa Rica nella notte.