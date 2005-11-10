Napoli, la nota su Olivera: lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro
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Andrea Piras
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05.10.2026 09:23Serie A
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Arrivano aggiornamenti circa le condizioni di Mathias Olivera. Il laterale del Napoli si è infortunato in Nazionale nel corso dell'allenamento di venerdì scorso e ha fatto ritorno alla base. Dopo gli esami del caso, il club partenopeo ha diffuso la nota stampa per fare il punto della situazione:
La nota stampa
"Mathias Olivera ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della propria nazionale. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno destro. Olivera rientrerà in anticipo nella giornata odierna al SSC Napoli Training Center iniziando l'iter riabilitativo".
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