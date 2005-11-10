Matiasic: "Totti rappresenta Roma come pochi altri, il suo ruolo nella Maxima è concreto"

Il proprietario della Maxima Roma, club di basket di Serie A, Paul Matiasic ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Messaggero di Francesco Totti e del suo coinvolgimento nel progetto sportivo:

"Francesco è unico. Non l’ho scelto semplicemente perché è un personaggio famoso, ma perché è una persona che rappresenta Roma come pochi altri sanno fare. Il suo ruolo è molto concreto: contribuire a costruire il legame fra le squadre e la città, far crescere la tifoseria e lavorare sulla responsabilità sociale del club, oltre a portare in Maxima quel legame autentico con Roma che lui ha costruito nell’arco di tutta la carriera. Mi offre orientamento e preziosi consigli su come vedere Roma attraverso gli occhi di chi ama la città con tutta l’anima".