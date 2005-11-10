Il centrocampista Neil El Aynaoui si trova attualmente al Lipsia in prestito con diritto di riscatto dalla Roma e, parlando in conferenza stampa nel presentare la partita di Champions League contro il Lens, ha dato un'indicazione anche sul fatto che si trovi bene in Germania.

Le parole del giocatore in conferenza

Ha detto infatti El Aynaoui, a proposito del suo soggiorno nella compagine di Bundesliga: "Sono felice qui a Lipsia. Abbiamo un ottimo gruppo di giocatori e i miei compagni sono calciatori di grande qualità, il che rende tutto più semplice. L'allenatore è riuscito a farci remare tutti nella stessa direzione. Stiamo lavorando bene insieme e si vede quanto siamo cresciuti come squadra". Per lui la sfida al Lens sarà anche un'occasione speciale: "Ho trascorso degli anni bellissimi al Lens e conservo ricordi davvero piacevoli dei tifosi e dello staff tecnico. Conosco ancora molti dei giocatori e sono rimasto in contatto anche con alcuni membri dello staff. Sarà bellissimo rivederli tutti".

I dettagli dell'affare tra Roma e Lipsia

In estate El Aynaoui si è trasferito al Lipsia in prestito oneroso da 4 milioni di euro, con diritto di riscatto in favore dei tedeschi che è stato fissato a 28. Nell'accordo sono compresi anche bonus per 1,5 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita in favore della Roma.