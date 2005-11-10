Parma al lavoro in vista del Frosinone: differenziato per Diego Carlos, Drobnic e RomeroTMW
Giacomo Iacobellis
Allenamento pomeridiano per il Parma di mister Alberto Gilardino. Dominik Drobnic e Diego Carlos hanno lavorato a parte, nonostante il centrale brasiliano fosse stato convocato per la gara di sabato scorso contro la Roma, finita con una sonora sconfitta per i gialloblù.
Anche Romero non può ancora forzare
Si è allenato a parte anche David Romero, che non può ancora fare contrasti a causa della sublussazione acromion claveare alla spalla rimediata nel derby col Bologna. Le loro condizioni saranno da monitorare nei prossimi giorni, in attesa di capire quando potranno tornare ad allenarsi regolarmente con i compagni.
Domani seduta mattutina
Per domani è invece in programma una seduta mattutina, secondo giorno di preparazione al match di sabato col Frosinone in trasferta, valido per la tredicesima giornata di Serie A.