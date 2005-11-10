In vista del match tra PSG e Roma, Paulo Dybala ha rilasciato un'intervista a France Football, della quale L'Equipe ha pubblicato un'anticipazione: "Indubbiamente sono la migliore squadra d'Europa in questo momento, che riesce a mantenere una costanza impressionante, con giocatori incredibili guidati da un grandissimo allenatore. I giocatori scendono in campo a occhi chiusi, la squadra gioca a mille all'ora: il modo in cui pressano, il modo in cui attaccano tutti insieme. Gli attaccanti e gli esterni prendono palla e creano subito spazio. Non puoi lasciargli spazio, altrimenti ti puniscono all'istante".

Il PSG lo ha sfiorato

Dybala torna sul possibile trasferimento ai tempi della Juventus: "Ci sono andato molto vicino. Nessun rimpianto. Sarà un ottimo test per misurare il nostro livello. Dobbiamo rispettarli, questo è certo. Siamo pienamente consapevoli della loro forza. Ma non dobbiamo avere paura di nessuno. Abbiamo le nostre armi. Ho piena fiducia nei miei compagni, nel nostro allenatore e nella nostra preparazione per una partita del genere. Contro il Real Madrid abbiamo dimostrato di essere forti".