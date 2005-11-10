L'incrocio della quinta giornata di Champions League regala alla Roma la possibilità di sfidare Luis Enrique, suo allenatore nella oramai lontana stagione 2011-2012. Non andò particolarmente bene il matrimonio fra Lucho e i giallorossi, con lo spagnolo che rimase in carica una sola stagione e un addio rimpianto solo a distanza di molti anni.

In pochi giocano ancora

Quella Roma rimase fuori dall'Europa dopo 15 anni e in Coppa Italia si fermò ai quarti. Ma cosa fanno adesso i principali giocatori di quella rosa? Intanto facciamo uno spoiler: pochi, pochissimi giocano ancora a calcio. Nello specifico il portiere Pigliacelli oggi al Catanzaro, il terzino Loic Nego all'Omonia Nicosia, Stefano Sabelli oggi capitano del Genoa, Matteo Ricci all'Ascoli e Gianluca Caprari al Padova.

Da Totti a De Rossi e Gago, chi sono quelli che hanno smesso

Fra chi ha smesso citiamo Stekelenburg e Lobont, così come Simon Kjaer e Juan, oltre a Nicolas Burdisso e Gabriel Heinze, oggi rispettivamente direttore sportivo e vice allenatore all'Arsenal. Nell'album dei ricordi del calcio troviamo anche Cicinho e Cassetti, mentre a centrocampo spiccano nomi di ex calciatori come Daniele De Rossi, Fernando Gago, Miralem Pjanic e David Pizarro, ma pure Simplicio, Brighi e Perrotta. L'attacco poi: in quella Roma c'erano Francesco Totti, Daniel Osvaldo e Rodrigo Taddei, ma anche quel Bojan Krkic oggi direttore sportivo del settore giovanile del Barcellona. Con loro anche Erik Lamela, Stefano Okaka e Marco Borriello.