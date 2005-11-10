"Il primo gol con la maglia dell'Avellino non si scorda mai, soprattutto se arriva dopo quasi 18 mesi dall'ultimo". L'attaccante Luca Pandolfi nell'ultimo turno di campionato ha messo fine a un'astinenza che durava da 562 giorni, ovvero dal maggio del 2025 quando vestiva la maglia del Cittadella, sui propri canali social ha espresso così la sua felicità per essere riuscito finalmente a sbloccarsi con gli irpini dove era arrivato a gennaio.

"Lo so, qualcuno aveva iniziato a pensare che avessi dimenticato la strada per la porta. Ai tifosi che in questi mesi mi hanno preso un po' in giro: avevate ragione voi (la battuta più bella che ho letto è “La fine del mondo è vicina”). - prosegue Pandolfi su Instagram - Scherzi a parte, la cosa più bella di questo gol è stata quello che è successo dopo. L'abbraccio dei compagni, lo staff, tutta la panchina: un affetto che non dimenticherò mai. Questo gol è anche vostro.

Ora non mi fermo qui. Ne voglio fare tanti altri con questa maglia, per questa squadra e per questa gente, adesso il conto è aperto e desidero tanto non fermarmi più. Ora testa, cuore e gambe alla sfida con la Cremonese".