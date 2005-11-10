Vincenzo Montella nel corso della sua carriera ha avuto anche Mario Balotelli come giocatore e ha raccontato al podcast de La Gazzetta dello Sport la sua esperienza con l'attaccante italiano: "È un personaggio tanto buono, al contrario di come a volte viene dipinto. È veramente una persona buona. A volte non so come definirlo, perché sembra di parlare con Mario e dopo cinque secondi ti sembra di parlare con qualcun altro. Ci confrontavamo molto, qualche screzio diretto lo abbiamo avuto. Nel secondo anno è andato via e poi mi chiamava perché il presidente voleva che tornasse, chiedendomi un parere. Gli dicevo: 'Guarda, è meglio di no'. Ci siamo lasciati comunque con amicizia, ogni tanto lo sento e gli auguro sempre il meglio".

Perché litigavate?

"Magari a volte non gli facevo iniziare la partita, eravamo d'accordo, poi entrava e dava la sensazione di non essere presente al cento percento. Sono cose che siete abituati a sentire anche più di me".

Chi è più matto tra Cassano e Balotelli?

"Antonio".

Cosa successe realmente durante il litigio con Balotelli?

"Avevo parlato con lui per due giorni, veramente per ore e ore, perché voleva andare via. Tutta l'estate gli avevamo fatto fare una preparazione individuale. Tre giorni prima della prima partita di campionato non era ancora andato via ed era rientrato in squadra. Gli dissi che non lo avrei fatto iniziare, ma che eventualmente lo avrei inserito se ne avessi avuto bisogno. Lui voleva giocare. Furono tre giorni di chiacchierate, soprattutto di ascolto. Alla fine del primo tempo vincevamo 1-0 e lui voleva entrare. Gli chiesi se fosse sicuro di entrare con la testa giusta. Entrò in campo e non mi piacque il suo atteggiamento. Fortunatamente vincemmo 1-0, ma da lì ci siamo un po' presi".