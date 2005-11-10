La Lazio ha riabbracciato questa mattina il suo capitano, Mattia Zaccagni. Secondo quanto raccolto da TMW, l'esterno offensivo dei biancocelesti ha svolto l'intero allenamento con il resto del gruppo e a Torino ci sarà. Gattuso non vuole comunque prendersi rischi e valuterà anche le risposte nelle sedute dei prossimi giorni, ma è chiaro che, qualora dovesse dare risposte positive, va verso la titolarità, con il ritorno di Noslin al centro al posto di Pinamonti.

Il suo infortunio

Il report della Lazio era chiaro e parlava di stiramento del quadricipite della coscia sinistra. La sosta è servita a Zaccagni per ristabilirsi, ora dovrà anche riatletizzarsi, ma è stato proprio il tecnico italiano ad avvisare che il suo rientro era imminente lo scorso 20 novembre: "È da 5-6 giorni che lavora sul campo, ha ancora un po' di edema ma sta sostenendo buone velocità e lo vedremo settimana prossima".