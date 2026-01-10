Maximilian Ibrahimovic come papà Zlatan: futuro all'Ajax. Affare con il Milan ai dettagli

Maximilian Ibrahimovic (19 anni) sembra star ripercorrendo le orme di suo padre Zlatan nel calcio. Oggi al Milan, dove gioca con la seconda squadra in Serie D, il figlio d’arte sta per aggiungere come prossima destinazione della sua carriera una tappa che anche il genitore conosce molto bene, l’Ajax in cui Zlatan si è affermato per la prima volta sul palcoscenico del grande calcio europeo, conquistandosi così la chiamata della Juventus.

Stando a Sky Sport, è in corso lo scambio di documenti conclusivo tra Milan e Ajax per il trasferimento del centrocampista offensivo svedese classe 2006 ad Amsterdam con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Diavolo, riferiscono dall’emittente satellitare, conserverà per sé anche una percentuale sulla futura rivendita di Ibrahimovic junior.

In questo primo scorcio di stagione in Serie D, Maximilian Ibrahimovic ha raccolto 16 presenze nel campionato di quarto livello italiano con 5 gol e 4 assist messi sul tabellino. Nei mesi scorsi in più di una sessione (assieme anche ad altri compagni) il figlio d’arte era stato chiamato da Massimiliano Allegri ad allenarsi con la prima squadra del Milan. E c'è una sorta di parallelismo di carriera con il genitore: anche suo padre Zlatan si trasferiva all'Ajax alla sua età, quando lasciava il Malmo e la Svezia per la capitale olandese non aveva ancora compiuto vent'anni.