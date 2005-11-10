Mendieta: "Non è vero che Mancini non mi voleva alla Lazio. E potevo andare al Milan"

Gaizka Mendieta torna a parlare della sua esperienza alla Lazio, che nel 2001 lo acquistò dal Valencia per circa 90 miliardi di lire. Un investimento importante che non produsse i risultati sperati, tanto che il centrocampista spagnolo lasciò Roma dopo una sola stagione. A distanza di anni, Mendieta ritiene che la sua avventura biancoceleste avrebbe potuto prendere una direzione diversa: "Arrivai in agosto per tutti quei soldi e già a novembre mi chiedevano se me ne volessi andare a gennaio. Con il senno di poi, non c'è stata abbastanza pazienza, da parte mia e da parte della Lazio. Non è vero che Mancini non mi voleva, è solo che il club decise di mandarmi via".

Mendieta: "Felice per Mancini, è una persona onesta. La Lazio prima? Difficile restarci"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista ha elogiato Roberto Mancini, reduce dalla vittoria dell'Italia contro la Francia: "Sono felice per lui, è una persona onesta. Se fossi rimasto alla Lazio, sono sicuro, ci saremmo trovati molto bene. Sia Mancini sia i tifosi furono molto corretti con me". Sulle possibilità dei biancocelesti di mantenere il primato in Serie A, invece, si è mostrato prudente: "Difficile. C'è molta competizione: Milan, Inter, Roma. Tante squadre".

Mendieta: "Nel 2001 ero vicino al Milan, poi Zidane cambiò tutto"

Lo spagnolo ha svelato anche un retroscena di mercato: "Ero vicino proprio al Milan, nel 2001. Poi Zidane andò al Real Madrid e scatenò un domino. Nedved alla Juve al suo posto, io alla Lazio. Il Milan prese Rui Costa". Un ricordo anche di Gennaro Gattuso, affrontato da avversario: "Non era comodo... Con lui sapevi esattamente a cosa andavi incontro, l'alternativa era tra dare tutto e perdere". Infine, sui grandi stipendi dei calciatori: "Sono cifre enormi, ma se guardate quanti soldi girano nel calcio, credo che i calciatori abbiano diritto a una delle fette più grandi della torta".