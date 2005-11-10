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Como, Kaiki: "Fabregas mi ha impressionato per la mentalità. Valle? Mi aiuta, siamo amici"

Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
Oggi alle 08:39Serie A
15.11.2026 08:39Serie A
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Il terzino brasiliano racconta il rapporto con Fabregas, gli aspetti da migliorare e la competizione con Alex Valle sulla fascia sinistra.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Kaiki Bruno vuole conquistarsi un ruolo sempre più importante nel Como di Cesc Fabregas. Il terzino brasiliano, arrivato in estate dopo un primo tentativo del club lariano nel mercato di gennaio, sta progressivamente trovando spazio tra Serie A e Champions League. Un percorso di crescita che il giocatore affronta con ambizione, senza nascondere il desiderio di tornare a vestire la maglia della nazionale brasiliana. Fondamentale, nella scelta di trasferirsi in Italia, è stato proprio il confronto con l'allenatore spagnolo.

Kaiki Bruno: "Fabregas mi ha impressionato, vuole vincere sempre"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il difensore ha raccontato i colloqui avuti con Fabregas prima del trasferimento: "Ho fatto alcune riunioni con lui prima di venire qui. Mi ha impressionato la sua idea di voler vincere sempre e la possibilità di poter crescere sotto la sua guida". Poi, sul consiglio più prezioso ricevuto dal tecnico: "Di andare avanti indipendentemente da tutto. Penso di avere imparato da Cesc che la dedizione, prima di ogni altra cosa, sia ciò che permette di crescere".

Kaiki Bruno: "Devo migliorare tatticamente. Valle mi ha aiutato molto"

Il brasiliano ha individuato anche gli aspetti sui quali deve ancora lavorare: "In diversi aspetti. In attacco devo avere un pochino più di calma nel momento di decidere la giocata, mentre in difesa devo aggiustare alcuni particolari tattici e posizionamenti". Infine, sulla concorrenza con Alex Valle per una maglia da titolare sulla fascia sinistra: "Sì, ma sana. Anche Alex è un grande giocatore. Da quando sono arrivato, mi ha aiutato molto con i movimenti che richiede il mister, abbastanza diversi da quelli ai quali ero abituato. Siamo amici, penso che il Como abbia due grandi terzini".

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