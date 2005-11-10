Lazio, ti ricordi di Mendieta? Oggi parla così: "Posso solo augurare il meglio ai biancocelesti"

Gaizka Mendieta è stato una meteora alla Lazio, ma ha scritto la storia con il suo Valencia e per due volte gli è stato consegnato il premio di miglior centrocampista della Champions. All'HUDL Performance Insights di Londra, l'ex calciatore ha parlato ai microfoni del sito di Gianluca Di Marzio: "Dopo il ritiro avevo tante idee, mi sono divertito. Continuo a parlare di calcio, a volte a gioco partite benefiche: mi piace il pensiero di poter trasmettere ancora qualcosa. Incontro i tifosi, parlo in TV e agli eventi. Cerco sempre di continuare a imparare".

Nella sua vita non manca neanche la musica, anche se adesso non è più così centrale: "L'ho un po' messa da parte, ma a volte suono ancora. È una passione che ho sempre avuto: ho comprato molte cassette, poi CD. In casa sono pieno di vinili. Il mio background è metal: Metallica, Iron Maiden. Poi ho allargato: rock americano, indie, soul, pop. Dagli anni '50 a oggi. Sono un DJ old school: la canzone è la protagonista, non il DJ. Mi piace suonare con i vinili, anche se non è sempre pratico o possibile. Non preparo il set a casa e non suono con l'USB e il computer: non è quello che mi piacerebbe ascoltare. Il pubblico più grande? Al mio primo set, varie migliaia di persone: era un festival molto importante".

L'Italia

Quando si parla del nostro Paese, a Mendieta viene ovviamente in mente la Lazio, nonostante quel trasferimento da 90 miliardi di lire non ha dato i frutti che lui e il club si aspettavano: "Sono molto contento per il primo posto in campionato. Undici partite senza mai perdere, wow. Sono molto grato ai tifosi per come mi hanno accolto e per come mi hanno salutato quando sono andato via. Alla Lazio posso solo augurare il meglio".