La Roma guarda con decisione alla Premier League. Riuscito il colpo Donyell Malen, la dirigenza giallorossa vuole proseguire sulla stessa scia e proprio il ds D'Amico sta scandagliando il campionato inglese alla ricerca di esuberi di lusso e talenti in cerca di riscatto da accogliere con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Fari puntati

In cima alla lista dei desideri resiste il profilo di Jamie Bynoe-Gittens, già seguito con insistenza la scorsa estate. L'esterno inglese (classe 2004) sta vivendo una stagione estremamente complicata al Chelsea, frenato dalla concorrenza e da un minutaggio ridotto al lumicino (appena 55 minuti complessivi in due apparizioni in Coppa di Lega), a cui si è aggiunto un fastidioso infortunio alla caviglia che lo tiene ai box da un mese. Nonostante lo stop fisico, il giocatore spinge per lasciare Londra - si apprende dal Corriere dello Sport - e i contatti tra i club sono rimasti vivi, sebbene la Roma intenda prima veder chiaro sulle sue condizioni atletiche prima di affondare il colpo.

Il piano B

L'alternativa di spessore porta a Callum Hudson-Odoi, un'altra situazione di grande fascino tecnico monitorata dalla Roma. L'esterno offensivo (26 anni) non sta trovando spazio nel Nottingham Forest da bassifondi di classifica, dove ha collezionato appena 45 minuti distribuiti in quattro presenze in Premier League. Una svalutazione di mercato e un'involuzione che Gasperini ritiene di poter invertire, offrendo al giocatore inglese la palcoscenico ideale per ritrovare la brillantezza dei giorni migliori. La Roma osserva e valuta, pronta a pescare in Inghilterra il nuovo "coniglio dal cilindro" per alimentare le ambizioni d'alta quota.