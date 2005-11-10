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Lazio, Noslin: "Gattuso crede molto in me. Nelle 29 gare mancanti spero in altri gol"

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:45Serie A
31.10.2026 12:45Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"È molto importante quello che sta dimostrando la squadra. Stiamo lavorando bene e continuare così". Parola di Tijjani Noslin, attaccante della Lazio che arriva da una doppietta portentosa ai danni del Sassuolo, mentre domani all'Olimpico ospiterà il Cagliari di Fabio Pisacane. I biancocelesti stanno vivendo una stagione estremamente positiva, condita da 8 vittorie e un pareggio, senza mai essere stati battuti finora mentre il centravanti olandese ha già raggiunto quota 4 reti e 2 assist in campionato.

Il calendario è condensato di impegni, ma Noslin guarda il bicchiere mezzo pieno: "Giocare tre partite in una settimana ci fa bene, perché ha lo stesso ritmo di quando si scende in campo in Europa. Questa stagione possiamo concentrarci su ogni singola partita, settimana dopo settimana. Se dobbiamo giocarne qualcuna ravvicinata non è un problema".

Quanto, invece, all'avversario che affronterà la Lazio domani, Noslin ha ricordato il suo percorso: "Il Cagliari ha iniziato bene. A inizio stagione era tra le prime quattro. Sarà una sfida davvero dura, come quella contro il Parma e le altre sfide in casa. Se manteniamo la calma però, facciamo il nostro lavoro e diamo tutto in campo, come nelle altre nove sfide, penso che potrebbe andare tutto bene".

Questa stagione l'ex Verona si è messo in mostra e sembra aver alzato il livello, oltre che la precisione sotto porta. E non ha perso occasione per esaltare il rapporto con mister Gennaro Gattuso: "Credo che non sia cambiato nulla. Il mister mi dà fiducia e crede molto in me, questo mi permette di fare tutto il possibile per la squadra. Metterò sempre il gruppo al primo posto: serve continuare così e dare il massimo in ogni singola sfida. Il duro lavoro ripaga sempre, è una cosa positiva. Devo continuare così, mancano ancora 29 partite e spero di segnare ancora altri gol".

Infine, un accenno sul suo credo religioso: "Credo in Dio, profondamente. Tutto quello che ottengo è grazie a lui, per questo lo ringrazierò sempre quando faccio un gol, un assist o vinciamo una partita. La fede mi aiuta a mantenere la calma, a rimanere umile e ad andare avanti, lottando ogni giorno per il mio posto in squadra".

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