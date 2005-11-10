Fonseca lascia subito il Lione? Dal Portogallo: colloqui in corso con lo Sporting Lisbona

Paulo Fonseca finirà la stagione sulla panchina dell'Olympique Lione? Nelle ultime ore è circolata un'indiscrezione da CNN Portugal secondo la quale l'attuale allenatore dell'OL ed ex tecnico del Milan sarebbe nel mirino dello Sporting Lisbona.

I dettagli

La pista sarebbe già calda secondo l'emittente portoghese, perché sarebbero in corso discussioni tra il tecnico e il club portoghese per anticipare un possibile esonero di Rui Borges. Vittorioso contro il Casa Pia ieri sera, lo Sporting sta vivendo un rendimento a fasi alterne dall'inizio della stagione e al momento si trova a -6 dalla vetta e dal Porto di Francesco Farioli, in terza posizione. Il club lusitano, tuttavia, vorrebbe qualcosa di meglio e gradirebbe portare in panchina proprio Fonseca per volontà di far crescere i giovani del vivaio e in generale a disposizione in rosa, oltre all'accurata conoscenza della Liga Portugal e una comprovata esperienza internazionale.

Il bagaglio a portata di mano

A 53 anni, Paulo Fonseca non allena più nel suo Paese dal 2016, anno del suo addio allo Sporting Braga. Le trattative potrebbero subire un'ulteriore accelerazione durante l'imminente sosta per le nazionali di novembre. L'allenatore portoghese è sotto contratto fino al termine della stagione con il Lione e la scelta di approdare dai Leoni a campionato in corso non avverrebbe senza un indennizzo. Eppure, il club lusitano avrebbe a disposizione una carta importante: l'OL gli dovrebbe diversi milioni di euro dal trasferimento estivo di Afonso Moreira al Bayer Leverkusen, a causa di una clausola originariamente prevista nel contratto di cessione del giocatore del Lione.