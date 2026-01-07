Ufficiale Meteora all'Atalanta, male anche allo Sheffield United: interrotto il prestito di Godfrey

Meteora all'Atalanta, neanche il ritorno in Inghilterra è andato come sperato per Ben Godfrey (27 anni). Il difensore centrale classe 1998 aveva lasciato in estate la Dea in prestito per provare a ritrovare la forma perduta nel suo transito in Serie A con la maglia dello Sheffield United, ma è stato ufficialmente interrotto il trasferimento, che avrebbe dovuto proseguire almeno fino a giugno, e Godfrey è tornato a Bergamo.

La conferma ufficiale arriva dalla documentazione di Lega Serie A, che fa sapere come il prestito di Godfrey allo Sheffield United sia terminato. Un'avventura, quella con la nobile squadra d'Oltremanica in Championship, che era anche cominciata nel modo giusto, giocando sempre titolare per le prime 4 partite tra fine agosto e il termine di settembre, per poi però vederlo sparire del tutto fino a oggi.

Il prestito di Godfrey dall'Atalanta allo Sheffield United è stato ufficialmente interrotto il 2 gennaio scorso, adesso la Dea cercherà lui una nuova sistemazione.