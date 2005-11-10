Il Milan è quarto e adesso la Lazio può staccare l'Inter. La classifica aggiornata di Serie A
Tommaso Bonan
Successo per 3-1 del Milan nel derby contro l'Inter: a San Siro i rossoneri superano i nerazzurri che adesso possono vedersi sfilare il primo posto dalla Lazio, domani in campo contro il Cagliari. Vantaggio del Milan dopo 4' grazie a un colpo di testa di Pulisic, al 10' rossoneri avanti 2-0 con Rabiot. L'Inter la riapre con Bastoni a metà del primo tempo ma prima del break arriva il bellissimo calcio di punizione di Moreira che fissa il risultato finale. Amorim con questi tre punti sale momentaneamente al quarto posto.
La classifica aggiornata di Serie A
Lazio 25
Inter 25*
Roma 24*
Milan 21*
Como 20
Frosinone 17
Napoli 14
Bologna 14*
Juventus 14
Torino 13
Cagliari 13
Atalanta 11
Genoa 10
Lecce 9
Sassuolo 8
Monza 7*
Fiorentina 5
Parma 5
Udinese 5*
Venezia 3
*Una partita in più
Serie A, il programma della 10ª giornata
Bologna-Monza 2-1
Udinese-Roma 2-5
Milan-Inter 3-1
01/11/2026 Domenica 12.30 Como-Venezia DAZN
01/11/2026 Domenica 15.00 Frosinone-Torino DAZN
01/11/2026 Domenica 15.00 Lazio-Cagliari DAZN
01/11/2026 Domenica 18.00 Lecce-Genoa DAZN/SKY
01/11/2026 Domenica 20.45 Juventus-Napoli DAZN
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02/11/2026 Lunedì 20.45 Atalanta-Parma DAZN
Serie A, il programma dell'11ª giornata
06/11/2026 Venerdì 20.45 Venezia-Udinese DAZN/SKY
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07/11/2026 Sabato 20.45 Roma-Sassuolo DAZN/SKY
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08/11/2026 Domenica 15.00 Genoa-Milan DAZN
08/11/2026 Domenica 15.00 Monza-Atalanta DAZN
08/11/2026 Domenica 18.00 Inter-Como DAZN/SKY
08/11/2026 Domenica 20.45 Fiorentina-Juventus DAZN