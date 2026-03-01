Milan, Allegri: "Leao si è mosso bene da centravanti. Derby? Serata da goderci"

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo per 0-2 ottenuto contro la Cremonese. Di seguito le sue prime dichiarazioni: "Sono contento di tutti i ragazzi, vincere non era facile. La Cremonese ha pressato molto e noi eravamo troppo nervosi, poi piano piano la squadra ha fatto meglio e chi è entrato ha dato un grande apporto. Sono stati tutti bravi: chi esce può essere arrabbiato, l'importante è che quando gioca faccia il suo dovere".

Vittoria fondamentale.

"Era importante, innanzitutto per allungare in classifica e scuotersi dalla sconfitta col Parma: perdere dopo 6 mesi fa più male. I ragazzi devono stare sereni e sono un gruppo straordinario".

Leao centravanti?

"Ha avuto occasioni, sta crescendo molto come tutti e si sta muovendo bene da centravanti. E' normale che a campo aperto diventa devastante. Pulisic sta rientrando in condizione, il migliore è stato Bartesaghi che è uscito dal campo al momento giusto".

Derby importante per la Champions o per inseguire un sogno?

"Per tutto, bellissima serata e bisogna godercela. Dobbiamo prepararla bene e godercela fino in fondo".

Leao da centravanti può fare tanti gol.

"Ultimamente sta crescendo molto, ma già dall'inizio del campionato. Sta crescendo anche sul piano delle responsabilità e oggi sta facendo una buona partita2

Aver fatto giocare i diffidati prima del derby è un atto di coraggio?

"Bisognava guardare partita per partita ed è un senso di responsabilità giocare anche da diffidati".