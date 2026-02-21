Serie A Women, 15ª giornata: il Como Women batte il Sassuolo, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata

Con i due lunch match di giornata, ha preso il via la 15ª giornata di Serie A Women che vedrà in programma due scontri diretti per l’alta classifica che potrebbero riaprire clamorosamente la lotta al titolo oltre che quella per l’Europa, mentre in chiave salvezza non sono previsti scontri diretti. Intanto i primi due match sono andati in archivio, e hanno chiaramente smosso la classifica.

Il Como Women riesce a strappare al Genoa i tre punti, in quello che è il secondo successo su due gare giocate della gestione Tramezzani, mentre il Parma - in evidente ripresa - arresta anche la corsa del Napoli, che rischia ora di essere anche sorpassato dalla Lazio, che a brevissimo scenderà in campo contro il Milan. Ma se le ducali sono in piena lotta salvezza, e con le possibilità di risalita, ecco che per il Genoa, caduto contro le lariane, la situazione si fa sempre più drammatica.

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE A WOMEN, 15ª GIORNATA

Sabato 21 febbraio

Napoli Women – Parma 0-0

Genoa- Como Women 0-1

24' Vaitukaityte

Sabato 21 febbraio

Ore 15:00 - Lazio – Milan

Domenica 22 febbraio

Ore 12:30 - Ternana Women – Juventus

Ore 15:30 - Inter – Roma (diretta Rai Sport)

Ore 18:00 - Fiorentina – Sassuolo

Classifica della Serie A Women - Roma 33, Inter 30, Juventus 27, Napoli 25*, Lazio 23, Como 23*, Fiorentina 21, Milan 20, Sassuolo 12, Ternana 10, Parma 10, Genoa 7*

* una gara in più