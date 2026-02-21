Como, Fabregas: "So di aver sbagliato e ho chiesto subito scusa. Oggi grande prova"

Cesc Fabregas, tecnico del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro la Juventus: "Non posso toccare un giocatore e ho chiesto subito scusa per quanto accaduto col Milan, poi si può massacrare di più o di meno e si possono cercare scuse per aver pareggiato però sul risultato non ha influito. Si può chiedere la prova tv, accetterei tutte le situazioni perché so di aver sbagliato, però adesso si deve voltare pagina. Sono molto giovane e la perfezione non esiste. L'importante è imparare per il futuro, nel giro di 64 ore affrontiamo un'altra squadra incredibile e per noi è una grande prova".

La crescita passa da queste partite?

"La mentalità e la stanchezza fisica si sentono, la forza la devi trovare nelle motivazioni. Chi non è motivato nel venire qua a giocare? Io sono invidioso di loro, mi piacerebbe tantissimo giocare al loro posto ma in questi giorni abbiamo giocato contro Napoli, Fiorentina e Milan. Arriviamo da 12 partite in 8 settimane, questo fa parte del calcio e forma il livello al quale vogliamo arrivare un giorno".

Juve-Como si deciderà a centrocampo?

"Sicuramente, come sempre nel calcio. Si parla sempre delle due aree, però quante volte ci si arriva? Loro sono bravissimi, hanno fisicità e qualità. Proveremo a fare la nostra partita, cercando di competere bene".