Il mister del Milan Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 5-1 nel match contro il Frosinone valido per la 12^ giornata di Serie A.

I 5 gol del Milan sono molto simili: ha visto quello che aveva preparato?

"La cosa più importante è che i ragazzi credano nella preparazione della partita. L'avevamo preparata così, il Frosinone è tutto pressione e riaggressione e abbiamo cambiato qualcosa. Avevo capito che il Frosinone, avendo tanti punti, poteva avere il coraggio di fare una partita così e noi dovevamo approfittarne".

Questo è il suo calcio e sta creando basi solide?

"Dobbiamo ancora crescere su tante cose, ma è motivo di orgoglio che oggi abbiamo capito quale fosse la partita da fare. Il Frosinone va uomo su uomo, per questo Pulisic è andato da tutte le parti. Musah deve imparare a giocare in più posizioni e tutti devono entrare nei nostri principi".

Cosa le dava oggi Cisse e non Camarda al posto di Ramos?

"Non era una questione di uno o latro, ma di spazio e per caratteristiche Cisse si presta molto di più. Se avessimo giocato al limite dell'area, sarebbe servito più Camarda".

L'esultanza di Ramos?

"Non ho fatto caso a chi aveva segnato il 2-0, l'importante era farlo perché il Frosinone poi avrebbe concesso più spazio".