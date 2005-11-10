Le parole di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l'Atalanta: "Sappiamo tutti quello che Sarri propone e l'organizzazione che sta cercando di portare a questa squadra, hanno avuto delle difficoltà soprattutto a livello difensivo, non ha mai schierato la difesa titolare. Hanno avuto tempo di recuperare alcuni e di lavorare, hanno avuti tanti giocatori in giro per il mondo. E' una partita tosta, qui non è mai semplice. Le aspettative sono alte, dobbiamo ripartire da quello che abbiamo lasciato".

Prima volta per Pavard e Spence.

"Non faccio esperimenti, gestisco un gruppo in base alle problematiche che deve affrontare. Benji si è allenato bene in queste 2 settimane, Akanji ha avuto dei problemi e Stones sta recuperando piano piano ed è questa la scelta per questa sera. Abbiamo a disposizione grandi campioni che meritano spesso di partire dall'inizio anche se sappiamo che subentrando bisogna dare qualcosa".

Quale sarà l'atteggiamento in difesa?

"Oggi ripartiamo dal Como, per il resto della stagione in base alla condizione e all'avversario perché parliamo di nomi ma bisogna guardare le caratteristiche e preparare al meglio per dare soluzioni per la fase offensiva, senza perdere l'equilibrio in difesa".