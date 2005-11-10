Lukaku dice addio al Belgio, tutti i numeri di una leggenda: quasi 100 gol in 135 presenze

Romelu Lukaku ha detto addio alla Nazionale belga. Dal debutto del 3 marzo 2010 contro la Croazia, quando aveva appena 16 anni e 294 giorni, Big Rom ha costruito una carriera straordinaria con la maglia dei Diavoli Rossi. Il bilancio finale, secondo i dati ufficiali della federazione belga, è di 135 presenze e 94 gol, con 8.554 minuti giocati. Una media di 0,70 reti a partita che lo colloca al primo posto nella classifica dei marcatori di sempre della nazionale. Il centravanti classe 1993 ha partecipato a sette grandi competizioni internazionali, quattro Mondiali e tre Europei, diventando uno dei simboli della generazione d'oro belga.

Lukaku miglior marcatore belga nella storia dei Mondiali

Numeri importanti anche nelle fasi finali dei tornei. Ai Mondiali ha collezionato 17 presenze e 8 gol: una rete nel 2014, quattro nel 2018, nessuna nel 2022 e tre nel 2026. È inoltre il miglior marcatore belga nella storia della Coppa del Mondo. Agli Europei il suo bilancio è di 14 partite e 6 reti: due nel 2016, quattro nell'edizione 2020 disputata nel 2021 e nessuna nel 2024. Il momento più alto con la rappresentativa del suo Paese resta il terzo posto conquistato al Mondiale di Russia 2018, il miglior risultato della storia belga nella competizione.

I numeri complessivi di Big Rom coi Diavoli Rossi

94 gol in 135 partite, un primato nazionale e 16 anni di storia. Lukaku lascia il Belgio da recordman assoluto, con un'eredità che va oltre le statistiche: è stato il riferimento offensivo di una nazionale che ha vissuto il periodo più brillante della propria storia recente.