Milan, non solo Benatia: da Ozek a Boto, tutti i nomi di Cardinale per il ruolo di ds

Gerry Cardinale ha deciso: a breve prenderà un nuovo direttore sportivo per il suo Milan. Il nome che è circolato nelle ultime ore è quello di Mehdi Benatia, che però non è l'unico in lizza. Il francese ha aperto alla possibilità di lavorare nel club rossonero perché vorrebbe tornare in Italia e il blasone del Diavolo lo attira moltissimo. Aver già giocato in Serie A potrebbe senza dubbio aiutarlo.

Gli altri nomi della short list

Il Milan sta tenendo d'occhio diversi profili, a cominciare da Devin Ozek, che ha lasciato il Fenerbahce nel giugno 2025 e da allora non ha più firmato per nessun club. Nel suo passato anche il Bayer Leverkusen, dove però ha ricoperto ruoli differenti. Da non dimenticare neanche Markus Krosche e Timmo Hardung, rispettivamente direttore tecnico e sportivo dell'Eintracht Francoforte, a lungo inseguiti in estate prima dello stop alle trattative.

Infine c'è Jose Boto, che ha portato al Flamengo giocatori del calibro di Danilo, Jorginho, Samuel Lino, Saul, Paqueta, Emerson Royal e il giovanissimo Freitas, che in Argentina assicurano già sia il nuovo Lautaro Martinez. Alla sua prima stagione in Sudamerica ha vinto un campionato e una Copa Libertadores e attualmente la squadra è al primo posto e in semifinale di Libertadores. Chissà che non possa tornare in Europa a breve.