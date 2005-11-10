Cardinale: "Elettricità incredibile nell'aria stasera, voglio riportare in alto il Milan"

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal derby con l'Inter: "Ho vissuto altri derby, ma stasera si sente un'elettricità incredibile. Sarà sicuramente una grande serata".

Quanto sono grandi le vostre ambizioni?

"RedBird ha grandi ambizioni in America e lo stesso vale anche qui, voglio fare lo stesso in Europa col Milan portandolo in alto. Il percorso sarà lungo, però se ognuno farà il suo possiamo tornare a grandi livelli".

Il nuovo stadio è un passo decisivo?

"Il Generali Stadium sarà la Scala del Calcio 2.0. L'importanza di avere uno stadio così sarà cruciale non solo per noi come club o per la città di Milano, ma anche per tutto il movimento calcistico italiano".