Milan, Cardinale: "Amorim è il mio allenatore. Sul mercato vogliamo essere sempre attivi"

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato a Sky Sport prima del derby contro l'Inter di questa sera: "È incredibile vedere tutta questa gente, non potrei chiedere altro: è davvero l'apice per il calcio e sarà una grandissima serata".

Ieri sera ha organizzato una cena con le leggende del Milan, ci spiega?

"Il mio obiettivo è riportare il Milan al vertice. Quando sono arrivato qui, ho capito subito l'importanza di fare questo e alla base di ciò ci sono anche le leggende del Milan. vogliamo creare partnership col passato per riportare il Milan dove vogliamo in futuro".

Cosa pensa di Amorim?

"È il mio allenatore, sta facendo un grandissimo lavoro con la squadra e i giocatori, che sta facendo crescere. Questo è ciò che voglio, per questo sono contento della scelta che ho fatto".

A gennaio sarete protagonisti sul mercato? Chi arriverà?

"Vogliamo essere attivi, io rimarrò qui per tanto tempo e vorrò essere sempre attivo in ogni finestra di mercato, provando a sfruttare le opportunità. Da quando, nel giugno 2022, ho preso la proprietà di questo club voglio riportarlo ai vertici del calcio europeo. Stiamo facendo bene e ci sarà un annuncio molto presto".

Cosa pensa dello stadio ancora in coabitazione con l'Inter? Hanno dovuto convincerla?

"Sarà una partnership, massimo rispetto per l'Inter. Detto questo, stasera vogliamo vincere. Per lo stadio però siamo partner e da parte mia voglio dare il meglio sulla parte finanziaria, con la mia esperienza acquisita negli Stati Uniti. Vogliamo che quello stadio sia il meglio".