Milan-Como, c'è la data del recupero: si giocherà mercoledì 18 febbraio alle 20.45
Adesso è ufficiale, la gara tra Milan e Como, posticipata a causa della Cerimonia di Apertura dell'Olimpiade invernale di Milano Cortina 2026, verrà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20.45. Ad annunciarlo è stata la Lega Serie A con il seguente comunicato: "Si comunica che la gara Milan-Como, valevole per la 24^ giornata del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026, sarà recuperata mercoledì 18 febbraio 2026 con inizio alle ore 20.45".
Il programma completo della ventiquattresima giornata di Serie A, con relativa programmazione tv.
06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona - Pisa DAZN
07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa - Napoli DAZN
07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina - Torino DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna - Parma DAZN
08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce - Udinese DAZN
08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo - Inter DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus - Lazio DAZN
09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta - Cremonese DAZN
09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma - Cagliari DAZN/SKY
18/02/2026 Mercoledì 20.45 Milan - Como DAZN
