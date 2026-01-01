Lookman, offerti 40 milioni e 7 di ingaggio. Il Corriere di Bergamo: "Il Fenerbahce fa sul serio"

Le strade dell'Atalanta e quelle di Ademola Lookman stanno per separarsi. Nella giornata di ieri c’è stato un incontro tra le due parti, con i turchi che spingono forte avendo messo sul piatto un’offerta da 35 milioni più 5 di bonus per la Dea e 7 a stagione per l'attaccante. La decisione finale spetterà dunque al nigeriano.

In prima pagina trova spazio anche la Champions. L’urna di Nyon non è benevola con l’Atalanta e ha messo nella strada di Raffaele Palladino il Borussia Dortmund. Nonostante non siano reduci dalla loro miglior stagione, i gialloneri sono sicuramente tra le squadre più insidiose che vi erano ai playoff di Champions League. I tedeschi in stagione hanno affrontato già sia la Juventus a Torino, pareggiando con un rocambolesco 4-4, sia l’Inter in Germania, venendo battuti 0-2 grazie alle reti di Dimarco e Diouf.

Nel frattempo i nerazzurri hanno messo nel mirino anche la sfida decisiva che li attende domani in campionato. LA squadra di Raffaele Palladino è infatti attesa al Sinigaglia per affrontare il Como, formazione che la precede in classifica con cinque punti in più.