Milan, De Winter 'promuove' Bartesaghi: "Sorpreso da lui, ha un futuro roseo davanti"

Il difensore del Milan Koni De Winter, al termine del match vinto per 0-1 sul campo del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di Milan TV: “Siamo contenti. È molto difficile giocare qua, però penso che abbiamo preso in mano la partita e l’abbiamo portata a casa”.

A che punto ti senti di questo tuo momento al Milan?

“Mi sento bene. Giocare per il Milan non è come giocare nelle altre squadre. Spero di continuare così”.

Quanto siete soddisfatti della vostra prova difensiva?

“Siamo contenti, è bello non prendere gol. Difendiamo come squadra”.

Sulla prestazione di Bartesaghi.

“L’avevo detto ad inizio dell’anno, sono rimasto sorpreso da lui. Per me è molto forte con un futuro roseo davanti”.