TMW Milan di nuovo a lavoro: per Leao terapie in palestra, Gimenez ha ricominciato a correre

Dopo il giorno di pausa concesso dal tecnico Massimiliano Allegri dopo la vittoria in casa del Torino, oggi il Milan si è ritrovato a Milanello per iniziare a preparare la sfida di San Siro di domenica prossima (fischio d'inizio alle ore 12.30) contro il Sassuolo. In questo senso, occhi puntati su Rafael Leao, infortunatosi contro i granata, in vista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita la cui semifinale si giocherà contro il Napoli tra otto giorni: secondo quanto appreso, oggi il portoghese ha lavorato in palestra proseguendo nel suo lavoro di fisioterapia concordato con lo staff medico.

Si è invece rivisto sul campo Santiago Gimenez, che si è allenato a parte ma ha ricominciato a correre, iniziando la riatletizzazione. Buone notizie da Athekame, che si riavvicina al rientro in gruppo mentre Fofana anche oggi ha svolto una sessione personalizzata.