Milan tra portiere e difensore. Leao e Fofana out, Scaroni: “Australia occasione persa”

Il Milan guarda in Brasile per la propria porta. Il rinnovo di Mike Maignan resta nel limbo, e i rossoneri valutano alternative. Una, appunto, porta in casa Corinthians: si tratta di Hugo Souza, estremo difensore classe 1999 che costerebbe sui 12 milioni di euro ed è già stato convocato da Carlo Ancelotti. Per la difesa, invece, salgono le quotazioni di Axel Disasi, centrale che il Chelsea ha acquistato per 45 milioni di euro nel 2023 e che oggi potrebbe lasciare i londinesi, anche con la formula del prestito.

In attesa dei rinforzi dal mercato, Max Allegri aspetta i rientri. Si avvicina quello di Santi Gimenez, che ha ripreso a correre. Più lontani, invece, Rafael Leao e Youssouf Fofana: entrambi si allenano a parte e dovrebbero essere ai box nella prossima di campionato con il Sassuolo.

Scaroni: “Milan-Como a Perth? Non mollo, ma occasione persa”. Intervistato da CNBC, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha affrontato diversi temi, tra cui la possibile disputa della partita in Australia, uno scenario al momento sempre più lontano. “Non ho ancora abbassato le braccia su questo tema, ma ci sono così tante autorizzazioni da ottenere che comincio ad essere preoccupato - ha detto Scaroni -. Se saltasse sarebbe un'occasione persa per la Serie A perché noi abbiamo l'obiettivo di rendere la Serie A attrattiva nel mondo".