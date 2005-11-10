Milan in difficoltà e sotto di un gol al Pireo. Olympiacos avanti all'intervallo grazie a Pirola
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 19:35Serie A
autore Gaetano Mocciaro
26.11.2026 19:35Serie A
Brutto primo tempo per la squadra di Ruben Amorim che va sotto e rischia il raddoppio. Il difensore scuola Inter grande protagonista
Milan in difficoltà al Pireo e chiude il primo tempo sotto di un gol. Situazione complicata per la squadra di Amorim, punita dopo mezz'ora di gioco da Lorenzo Pirola. Il centrale di Carate Brianza, scuola Inter, ha sbloccato la partita con un bel colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo.
Sente aria di derby, il difensore, che pochi minuti dopo salva in scivolata su un tiro di Cisse che stava finendo in rete. Questa è l'unica vera occasione milanista, arrivata dopo 35'.
Solito Milan formato europeo: imballato, protagonista di un possesso sterile e che rischia di subire nei minuti finali un altro gol.
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