Parla l’uomo del momento. Gustavo Varela, centravanti del Monza, ha conquistato la Serie A ed è al centro del mercato: “Andremo a Roma per cercare di competere, di fare tre punti - ha detto a Sky Sport -. Malen è un grande giocatore, gioca in una grande squadra e continuerà a segnare. È una cosa buona per tutti, ci fa spingere per migliorare. È un attaccante completo, sa giocare con i suoi compagni, attaccare, segna con il destro e con il sinistro”.

Siete in competizione per la classifica marcatori…

“Io competo con me stesso. Competere con altri è difficile, magari tra 2 mesi saranno avanti di 10 gol e io ne sarei solo triste”.

Come stai vivendo il momento?

“È un momento bellissimo, fin dall’inizio. Mi sento bene già da inizio stagione, il Monza mi ha presentato bene e i compagni mi hanno accolto. A volte è solo questione di fiducia, se la senti e vedi persone attorno a te che credono in te è la cosa migliore. Se un giocatore ha questo, può sempre overperformare. Devo ringraziare i tifosi, mi hanno accolto alla grandissima”.

Pensi alle voci di mercato?

“Cerco solo di continuare a vivere questo momento, bisogna essere pronti per il momento che si vive. Nel calcio, come nella vita. Ho un contratto con il Monza e non penso alle voci su un trasferimento, penso solo a cercare di fare il mio massimo finché sarò sotto contratto con il Monza. Non ho ricevuto nessuna novità finora”.

Ha fatto notizia che seguissi la Juventus sui social, non Inter e Napoli.

“Ho iniziato a seguire la Juventus da quando è arrivato Ronaldo, non c’è problema a dirlo. Quando ho visto la notizia ho pensato che la gente si sarebbe spaventata, perché pensavano partissi, e quindi ho smesso di seguire non solo la Juventus, ma qualsiasi altro club”.