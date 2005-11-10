Mauricio Pochettino ha già l'occhio puntato al prossimo calciomercato dopo le sue prime partite al Manchester United. L'allenatore argentino, reduce dalla pesante sconfitta per 4-0 contro il Liverpool ad Anfield e dal pareggio per 2-2 contro lo Sporting in Champions League, ha bisogno di nuovi colpi per tirare fuori la sua squadra da questo momento. Ma su chi puntare?

I rumor

Si cercano soluzioni per uscire quanto prima dalla zona retrocessione della Premier League (19º su 20 forze), in particolare per ricostruire da zero una fascia sinistra dove il veterano Luke Shaw è punto debole per acciacchi fisici, mentre Diogo Dalot e Lisandro Martinez sono stati adattati all'occorrenza. Da qui l'idea, già portata avanti con decisione: secondo quanto rivelato dal media argentino TyC Sports, i Red Devils hanno avviato trattative per Juan Miranda del Bologna.

La situazione

Perchè proprio lo spagnolo del club rossoblù? Spicca per i suoi movimenti offensivi e la sua solidità difensiva, tant'è che dalla Premier League si è fatto avanti anche il Newcastle. Nell'ultimo calciomercato, Michael Carrick aveva ingaggiato tre centrocampisti (Andrey Santos, Carlos Baleba, Youri Tielemans) e un portiere (Karl Darlow), oltre al ritorno di Marcus Rashford dal suo positivo prestito al Barcellona. Ma Pochettino intende ridare solidità e valore alla rosa a partire dalla corsia laterale mancina. Brutte notizie per il Milan, che lo avrebbe segnato sulla lista dei desideri, secondo quanto rivelato da TMW.