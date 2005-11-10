Venezia, rinnovo fino al 2030 per Hainaut: l'annuncio ufficiale del club lagunareUfficiale
Simone Lorini
Il Venezia continua il percorso di consolidamento e raggiunge l'accordo con uno dei suoi punti di forza. A rinnovare il suo accordo con gli arancioneroverdi è stavolta Hainaut, diventato perno inamovibile dei lagunari. Di seguito il comunicato: "Il Venezia FC comunica di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto di Antoine Hainaut, che continuerà a vestire la maglia arancioneroverde fino al 30 giugno 2030.
Arrivato in laguna nella stagione 2025/26, Hainaut, 24 anni, ha collezionato finora 52 presenze ufficiali con la maglia del Venezia FC, totalizzando 7 gol e 8 assist. Protagonista della promozione in Serie A nella stagione 2025/26, Antoine Hainaut ha condiviso con il Venezia FC un percorso di grande valore, affermandosi progressivamente come uno dei punti di riferimento della squadra".