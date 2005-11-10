Con 8 gol e 11 assist, l'ultima rete favolosa con una rovesciata contro l'Al Sadd, ha riportato in cima ai temi di discussione anche il futuro di Joao Felix. All'Al Nassr di Cristiano Ronaldo ha ritrovato una forma smagliante e una continuità di rendimento, non solamente realizzativa, da grande giocatore. Dopo esseri perso tra vari prestiti e cessioni floppate, al Chelsea e al Milan in ultima battuta, dove potrebbe finire l'attaccante portoghese?

L'indiscrezione

Secondo quanto riferito da DAZN Spagna, esiste già un'offerta di rinnovo milionaria dell'Al Nassr sul tavolo. D'altronde il contratto scade al termine della stagione (estate 2027) e fino a questo momento Joao Felix sta dimostrando di essere un tassello imprescindibile. Il desiderio del giocatore, tuttavia, sarebbe di tornare in Europa e in Spagna.

Novità

Dove vorrebbe giocare il 27enne? Al Barcellona, grande sogno nel cassetto, purtroppo però non ci sono tante caselle libere. Squadre di Premier League e della Serie A, intanto, starebbero parlando con l'agente Jorge Mendes. Hanno già richiesto informazioni sul giocatore classe '99, quindi il nome di Joao Felix è destinato a essere caldissimo in questa finestra di mercato invernale.