Il calcio non manca a Danilo D’Ambrosio: “Non mi manca per il semplice motivo che ho scelto, ringraziando il Signore, di smettere di giocare a calcio - racconta l’ex difensore di Inter e Monza a margine degli Sport for Nature Awards 2026 -. Scegliere di smettere, o scegliere in qualsiasi altro ambito della nostra vita, è una grande fortuna. Io mi sono creato questa fortuna e questo è il motivo principale per il quale non mi manca il calcio. Certo, mi mancano l’adrenalina di San Siro, dei tifosi, anche condividere lo spogliatoio con i miei compagni. Però ho capito che si era chiusa una parentesi, un’era, un’epoca della mia vita e sono felice di aprirne un’altra”.

Quando lasciasti dicesti: “Adesso però non ho più stimoli”. Cosa vuol dire per te avere stimoli?

“Gli stimoli poi cambiano a seconda di dove uno gioca. È normale che avere stimoli al Monza era diverso che averli all’Inter, no? All’Inter si giocava per vincere i campionati e i trofei, mentre a Monza il nostro trofeo era la salvezza. Quando ho detto quella parola è perché ero io che non ero più predisposto a dover affrontare un certo tipo di emozioni. Non sentivo più, come si suol dire, le farfalle nello stomaco per poter giocare a calcio. Soprattutto non volevo lasciare un ricordo diverso da quello che ero io. Siccome sono sempre stato un ragazzo professionista, sotto questo aspetto penso esemplare, non volevo lasciare un ricordo diverso da quello dei vent’anni in cui ho giocato a calcio”.

La Lazio di Gattuso al primo posto: che torneo vedi?

“Un torneo combattuto come ogni anno. Ci sono delle sorprese. Quest’anno, rispetto al campionato dello scorso anno, la sorpresa è sicuramente la Lazio, ma personalmente non avevo dubbi perché comunque ci sono delle ottime individualità e c’è un allenatore capace, un allenatore che ha una grossa esperienza. Dall’altra parte ci sono Roma e Inter, che sono sicuramente le squadre che probabilmente, io credo insieme al Milan, arriveranno fino alla fine per lottare e vincere il campionato”.

Un’Inter nel segno di Pio Esposito.

“Pio è un grande talento, sta dimostrando che oltre al talento, alle qualità tecniche e fisiche, ha sicuramente quella qualità morale, ha un grande senso di appartenenza e di responsabilità. Sono felice che ovviamente sia anche un patrimonio della Nazionale italiana e che anche in Nazionale stia facendo così bene”.

Cosa c’è nel futuro di Danilo D’Ambrosio?

“Abbastanza cose. Lavoro nell’Inter, ho scelto di lavorare con l’Inter nel reparto educational, quindi sono a supporto di professionisti come psicologi, nutrizionisti e altre figure, nel supportare questi ragazzi dal lato umano. E poi parallelamente ho altri progetti imprenditoriali. Ho una mia holding di investimenti che si chiama Vidall, con la doppia L perché è l’acronimo di Vincenza, che è mia moglie, Danilo sono io, Leonardo e Ludovico che sono i miei figli, dove investiamo in start up e nuovi progetti”.