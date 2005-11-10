L’obiettivo resta il forte difensore centrale da acquistare a gennaio ma il Milan è pronto a cogliere al volo eventuali occasioni che potrebbero arrivare dal mercato invernale. Insomma i rossoneri non vogliono lasciare niente di intentato.

Se Estupinian va via c’è l’idea Mazrouai

Con Estupinian in uscita, i rossoneri stanno valutando alcune ipotesi. Una di queste sarebbe un ritorno di fiamma per un giocatore che già alcuni anni fa è stato oggetto di grande interesse. E il riferimento è a Noussair Mazraoui, esterno marocchino in forza al Manchester United, che da poco ha cambiato allenatore prendendo Pochettino. È normale che la nuova situazione per ora blocchi ogni discorso ma questa è una pista che potrebbe riaccendersi con l’anno nuovo. Certo non sarebbe un’operazione particolarmente economica visto che la richiesta è sui 20 milioni di euro. Tutto dipenderà come detto da Estupinian.

Tresoldi primo obiettivo ma occhio a Balogun

Intanto per l’attacco del futuro il nome che piace di più è quello di Tresoldi. Cardinale è pronto a fare uno sforzo importante per lui ma il Brugge almeno fino a giugno non prenderà in considerazione offerte. E allora occhio a Balogun, che invece già adesso dovrebbe lasciare il Monaco. La Juventus ci sta pensando da tempo ma il Milan potrebbe fare una riflessione in più. Tornando alla difesa, se per l’immediato la pista più calda è quella che porta a Gonçalo Inacio, una grande opportunità a parametro zero per il prossimo anno potrebbe essere Van Dijk, che a fine stagione lascerà il Liverpool visto che il suo contratto scade il 30 giugno. Al momento è solo un’idea ma i rossoneri rimangono alla finestra.