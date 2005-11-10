Gilardino, c'è anche Cremaschi: l'americano del Parma a segno contro l'Ucraina Under 23
Dimitri Conti
Anche se in questa stagione tocca il campo con il contagocce, il centrocampista Benjamin Cremaschi è pronto a dare una mano alla causa del Parma, chiamato a cambiare passo con il nuovo allenatore Alberto Gilardino per portarsi fuori dalle acque agitate della bassa classifica in Serie A.
Gol in Ucraina-USA Under 23
A dare maggior forza a Cremaschi viene in soccorso anche un gol segnato dal centrocampista classe 2005 con la selezione Under 23 del suo paese, gli Stati d'Uniti d'America, nella sfida di oggi contro i pari età dell'Ucraina, nella partita terminata con un punteggio di 3-0 in favore della nazionale a stelle e strisce.
Fin qui a Parma solo 79 minuti
In questo primo scorcio di stagione a Parma, Cremaschi ha raccolto appena 79 minuti in campo, partendo una volta tra i titolari (la scorsa partita di campionato contro il Bologna, lanciato da Gilardino) e con due subentri a inizio stagione.